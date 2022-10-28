مكافحة_الفساد: رئيس #جامعة_الملك_عبدالعزيز اعترف بالاتهامات الموجهة له

قال وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين: إن الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، اعترف بالاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وضبطه، والتحقيق معه.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن الأمر الملكي الكريم بإعفاء الدكتور اليوبي من منصبه، جاء بعدما توفر معلومات، منذ وقت ليس بالقصير، عن تجاوزاته، وبناء عليها تم اتخاذ إجراءات التحقق والتحريات والاستدلالات والمراجعة.

وتابع أن الإجراءات كشفت وجود تجاوزات من مدير الجامعة، تمثلت في استغلال النفوذ الوظيفي في تعاقدات الإشراف على المشاريع، وتقديم الدراسات والاستشارات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على من حسابات الجامعة.