دراسة: 21% من سكان #السعودية مصابون بحساسية الطعام

كشفت دراسة حديثة عن أن 21% من سكان السعودية مصابون بحساسية الطعام.

الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جامعة طيبة السعودية، أظهرت أن 21% من سكان المملكة يعانون من حساسية الطعام.

وحذرت من أن أعراض الإصابة بها ما بين الخفيفة إلى الشديدة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

من الأعراض المتعارف عليها لحساسية الطعام: "الغثيان والإغماء وتورم الشفاة والسعال وصعوبة في التنفس".

وألزمت هيئة الغذاء والدواء المصانع والشركات المنتجة للمأكولات بوضع قوائم المكونات المسببة للحساسية لتوعية المستهلك قبل تناول الأطعمة.

وتعَرف حساسية الطعام بأنها ردة فعل للجهاز المناعي تجاه نوع معين من الطعام، وهي (المكونات المسببة للحساسية الطعام)، إذ يعتقد الجهاز المناعي أن ذلك المكون عبارة عن جسم مؤذٍ وضار، حتى وإن تناول الفرد كمية بسيطة منها.