ما هي العقوبة المنتظرة ضد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بعد إعفائه؟ #عاجل

كشف أحمد الحسين وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن العقوبة المنتظر توقيعها على رئيس جامعة الملك عبد العزيز المتهم في قضايا فساد.

وقال أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال لقاء في برنامج "نشرة الرابعة" عبر شاشة "العربية"، إن العقوبة يقررها القضاء المختص لكن إذا تحدثنا عن الظرف المشدد في العقوبة فإنها تتعلق بشخص الجاني وفي هذه القضية يشغل الجاني المرتبة الممتازة أي بدرجة وزير.

وأوضح أن العقوبة المنتظرة في هذه الحالة منصوص عليها في نظام محاكمة الوزراء ويصل فيها السجن إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن الظروف المشددة تتصل بالجريمة ذاتها وليست بشخص.

وتابع: "جريمة غسل الأموال وهي الجريمة المتهم فيها الجاني إذا اتصلت بوظيفة عامة فإن عقوبتها السجن تصل إلى السجن مدة 15 عامًا.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا الخميس، يتضمن إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتولت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.