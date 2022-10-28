أمريكا.. تفاصيل تعرض زوج #نانسي_بيلوسي لهجوم بمطرقة داخل منزلهما

تعرض زوج السياسية الأمريكية البارزة، نانسي بيلوسي، لهجوم داخل منزلها في سان فرانسيسكو.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد كان الهجوم مدبرا.

وتساءل المهاجم مرات عديدة أثناء الهجوم الذي تم ليلة بالتوقيت الأمريكي: "أين نانسي؟"، وفقا لما نقلته صحف "نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرجل ضرب بعد ذلك بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عاما ، بمطرقة.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي تحظى بحراسة شخصية، خارج المدينة وقت حدوث الهجوم.

وقال متحدث باسم زوجته إن بول بيلوسي يتلقى الآن رعاية طبية في المستشفى.

وقال المتحدث إن زوج بيلوسي "سيتعافى بشكل كامل على الأرجح".

أضاف المتحدث أن المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم.

تعتبر بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي هدفا متكررا للهجمات اللفظية من اليمين السياسي في أمريكا.

ويواصل الرئيس السابق دونالد ترامب وصفها بـ "نانسي المجنونة".

وبصفتها رئيسة مجلس النواب، فهي تحتل مكانة رفيعة في التسلسل الهرمي السياسي للولايات المتحدة.