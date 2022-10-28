الأمم_المتحدة: #إيران تحتجز جثث قتلى المظاهرات.. وقلقون من معاملة المحتجين

أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية ترفض الإفراج عن جثث القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وعبرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب عن قلق الأمم المتحدة من معاملة إيران للمتظاهرين المحتجزين لدى السلطات.

وتابعت: "لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة.. لكننا نشهد أيضاً مضايقة لعائلات المحتجين، مشيرة إلى أن إيران ترفض تسليم الجثث إلا بعد تسلم تعهد من ذويهم بعدم التحدث إلى الإعلام.

وما زالت المظاهرات مستمرة في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاماً، على يد شرطة الأخلاق.