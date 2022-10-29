3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

سجلت 3 مدن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة عند 37 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدن الرياض وجازان وينبع سجلت 36 درجة مئوية ، وجدة وحفر الباطن والخرج سجلت 35 درجة مئوية.

رياح نشطة

وتوقع المركز أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة, قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة, وكذلك على مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف, في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: