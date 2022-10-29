تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 173.54 ريال

تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت، بشكل طفيف ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 173.54 ريال.

• سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة حوالي 198.33 ريال، أي بنحو 52.89 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 181.80 ريال سعودي، أي نحو 48.48 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة حوالي 173.54 ريال ، أي نحو 46.28 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 148.75 ريال سعودي، أي نحو 39.67 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 115.69 ريال سعودي، أي نحو 30.85 دولار أمريكي.