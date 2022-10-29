الأخبار الإقتصادية

#أسعار_النفط ترتفع 3%

متابعات الوئام
29 أكتوبر 2022 · < 1 minute
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط تراجعا بنحو 1% في جلسة أمس الجمعة ، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

 

ارتفاع أسعار النفط 

 

فيما صعدت أسعار النفط بنحو 3% على أساس أسبوعي، حيث ارتفع خام برنت بنحو 2.4% وصعد خام غرب تكساس الوسيط 3.3%،على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

 

أسعار النفط 

 

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.19 دولار، أو 1.2%، لتسجل 95.77 دولار للبرميل عند التسوية

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو  1.18 دولار أو 1.3% لنحو  87.90 دولار.

 

 

 