” #الأمن_السيبراني” يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.

ونشرت Google تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم عن بُعد استغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز مركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 107.0.5304.87 لنظامَي Mac وLinux وإلى نسخة 107.0.5304.87/.88 لنظام Windows، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/10/stable-channel-update-for-desktop_27.html

ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.

طريقة التحديث:

-افتح Chrome.

-في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome».

-رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

-سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

-انقر على إعادة التشغيل.