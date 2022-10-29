ارتفاع عدد القتلى في #الفلبين إلى 45

ارتفع عدد القتلي في الفلبين ، اليوم السبت، 45 قتيلا .

وبلغ عدد القتلى الناجم عن العاصفة المدارية الشديدة "نالجاي" ارتفع إلى 45 قتيلا مع تضرر أكثر من 184 ألف شخص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين.

وأشارت إلى أنه في البداية كان عدد القتلى ارتفع إلى 72 شخصا، لكن بسبب "خطأ في عملية العد" عدلته إلى 45، كما أن 18 شخصا على الأقل فقدوا في الفيضانات والانهيارات الأرضية، وأصيب 33 آخرون.

وكان 40 من القتلى ينتمون إلى إقليم ماجويندانا ومنطقة مينداناو الجنوبية، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام، في فيضانات وانهيارات أرضية، ما أدى إلى دفن المنازل في الطين والحطام.

وأوضحت الوكالة أن ثلاث ضحايا لاقوا حتفهم أيضا في إقليمي سلطان كودارات وساوث كوتاباتو القريبين بينما أبلغ عن مقتل شخصين في منطقة فيساياس الغربية شمال مينداناو.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة نالجاي ضربت اليابسة في إقليم كامارينس سور الشرقية قبل أن تعبر جزيرة لوزون الرئيسة مع رياح قصوى ستمرة تبلغ سرعتها 95 كيلومترا في الساعة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.