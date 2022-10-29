بأكثر من 1%.. #أسعار_الذهب تخسر 11 دولاراً

فقدت أسعار الذهب عالمياً، 11 دولار بأكثر من 1% في جلسة الجمعة.

صعود الدولار

وجاءت التراجعات بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل.

تراجع أسعار الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1644.86دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.25% عند التسوية إلى 1644.8 دولار، فيما تراجعت 0.7% أو 11.5 دولار خلال الأسبوع

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 19.17 دولار للأونصة.

أسعار البلاتين

وانخفض البلاتين 1.8% إلى 942.13 دولار. ونزل البلاديوم 2.4% إلى 1895.46 دولار.