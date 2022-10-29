بعد استحواذ ماسك على “تويتر”.. جنرال موتورز توقف إعلاناتها على المنصة

أعلنت شركة السيارات الأمريكية جنرال موتورز وقف إعلاناتها مدفوعة الأجر عبر موقع تويتر، مؤقتا، وقالت إنها تريد معرفة المزيد من المعلومات عن توجهات منصة التدوينات القصيرة تحت القيادة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أتم الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، صفقة الاستحواذ على تويتر، بقيمة مالية 44 مليار دولار.

وقالت جنرال موتورز أمس الجمعة، "نحن على اتصال مع تويتر لفهم اتجاه المنصة في ظل قيادتها الجديدة. وكما هو الحال في مسار الأعمال في ظل التغييرات الكبيرة بأي منصة إعلامية، نوقف مؤقتا إعلاناتنا مدفوعة الأجر".

وطمأن ماسك المعلنين عبر تويتر الأسبوع الماضي، بشأن مستقبل المنصة.