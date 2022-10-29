المان سيتي يعبر ليستر سيتي بهدف نظيف

قفز فريق مانشستر سيتي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على ليستر سيتي بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البريميرليج على ملعب "كينج باور"

قدم فريقا مان سيتي وليستر شوطا متوسط المستوى طوال أحداث الـ 45 دقيقة الأولي، دون أى هجمات حيوية على المرمي.

وفى الدقيقة 9، سدد إلكاي جوندوجان رأسية على مرمي ليستر، بعد عرضية متقنة من كانسيلو، لكن تصدي لها الحارس وورد، وشهدت الدقيقة 12، على محاولة أخري لصالح مان سيتي أمام ليستر، برأسية من رودري لكن يحولها الحارس وورد إلي ركنية.

وبدأ ليستر سيتي في تبادل الجانب الهجومي أمام مان سيتي، بتسديدة قوية من بارنس يتصدي لها البرازيلي إيدرسون حارس السيتيزنز بسهولة، وبالدقيقة 28، أطلق البلجيكي كيفين دي بروين صاروخية قوية على مرمي ليستر، لكن كان الحارس وورد لها بالمرصاد.

وكثف فريق مان سيتي من هجومه المكثف على مرمي ليستر سيتي، مع بداية الشوط الثاني لخطف هدف التقدم في المباراة، وبالدقيقة 49، أحرز النجم البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الأول لفريق مان سيتي داخل شباك ليستر.

حاول ليستر سيتي تعديل النتيجة أمام مان سيتي، بأكثر من محاولة على مرمي السيتي لكن بدون جدوي، ظلت المباراة سجالا بين مان سيتي وليستر حتي صافرة النهاية بفوز مستحق لصالح الفريق السماوي.

بهذة النتيجة، يرفع فريق مان سيتي رصيده للنقطة 29 وينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت وبفارق نقطة عن أرسنال الوصيف ولديه مباراة بنفس الجولة أمام نوتينجهام فورست غدًا، فيما يتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 11 في المركز الـ 17.