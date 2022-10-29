سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، موعدًا لمراسم سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في قرية الدرعية الرياضية ضمن موسم الدرعية 2022.

قالت صحيفة "الرياضية" ، إن المسابقة سيشارك بها 16 فريقًا من الدوري السعودي، اعتبارًا من دور الـ16، وفقًا لما كشف عنه الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس الجمعة.

يذكر أن لقب المسابقة في الموسم الماضي كان من نصيب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الهلال 3-1 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في المباراة النهائية التى جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة