100 مليون ريال تمنع الاتحاد من القيد فى انتقالات يناير

كشفت تقارير صحفية عن انتظار إدارة نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة، خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بمنعه من التسجيل حتى يدفع مستحقات 5 لاعبين سابقين

وقالت صحيفة "الرياضية" ، إن الاتحاد ممنوع من القيد فى الفترة الشتوية بقرار محلى قبل الوفاء بمستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والرأس الأخضرى جاري رودريجيز، والبرازيلي جوناس دي سوزا، والإيفواري سيكو سانوجو، والتونسي أنيس البدري، لاعبي الفريق السابقين، إلى نحو 100 مليون ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد ممنوع من التسجيل فى الانتقالات الشتوية المقبلة بقرار صادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فى اتحاد القدم، على خلفية قضية ما يُعرف بالتسجيلات.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة القانونية فى الاتحاد وضعت خطة مالية لإغلاق الملف ورفع المنع من التسجيل سواء بالتسديد أو الجدولة.