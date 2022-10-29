مركز التعليم الإلكتروني يوحّد مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني على مستوى المملكة

أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر موقعه الإلكتروني، مجموعة من مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني الأكثر انتشارًا واستخدامًا على المستويين المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك باللغتين العربية والانجليزية، بهدف توحيد المصطلح والمفهوم على مستوى المملكة.

واستقى المركز هذه المصطلحات من التعريفات العالمية في المجال بمشاركة نخبة من المختصين في التعليم الإلكتروني، كما قام بتعريبها بما يتواءم مع اللغة والاستخدامات في المملكة، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى توحيد وجمع مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني، لتكون مرجعًا موثوقًا ومتاحًا للاستخدام على المستوى الوطني لجميع جهات التعليم والتدريب الإلكتروني، والباحثين والممارسين والمهتمين في المجال؛ بما يتسق مع مستجدات القطاع ومتغيراته.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة ما يعيشه قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة من تطور سريع وطلب متزايد، إذ تهدف للحد من استخدام مصطلحات خاطئة، وصياغة محتوى عربي موحد يسهل على الجهات والأفراد التزود بالمصطلحات الصحيحة التي يتيحها المركز عبر موقعه الإلكتروني، والتي تمتاز بالعديد من المزايا من ضمنها سهولة المشاركة في العديد من المواقع والتطبيقات.

ودعا المركز جميع الجهات والأفراد بالمملكة باستقاء المصطلحات الرسمية للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وتعريفاتها، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز: nelc.gov.sa.

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعنى بتنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته في المملكة، وتعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين مختلف الجهات، والابتكار في القطاع، وتطوير وقياس مؤشرات التعليم الإلكتروني.