كيف تتجنب الإصابة بـ #السكتة_الدماغية ؟.. طبيب يحدد الأسباب

كشف الدكتور سعيد آل قانع، استشاري المخ والأعصاب، عن أسباب حدوث السكتة الدماغية وكذلك الأعراض التي يجب الانتباه لها قبل حدوث السكتة الدماغية.

وقال الدكتور سعيد آل قانع خلال لقاء تلفزيوني إن السكتة الدماغية تحدث عندما يحصل إغلاق شريان أساسي في الدماغ أو إثر نزيف داخل الدماغ أو انفجار شريان صغير بسبب ضغط الدم.

وقال إن أسباب حدوث السكتة الدماغية تتنوع فالعمر عامل أساسي وكلما تقدم العمر زاد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرضى الضغط الدم، ومرضى السكر الذين لا يتابعون مع الطبيب، ومرضى الكلي، وأيضا عدم ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأعراض السابقة فإن التدخين يعد عامل أساسي ومسبب رئيسي لأمراض القلب والسكتة والدماغية، مع تعاطي الكحول والمخدرات.

وعن أعراض ما قبل الإصابة بالسكتة الدماغية، أكد أنها تحدث بشكل مفاجئ مثل انقطاع في الكلام أو الحبسة الكلامية وعدم فهم الكلام أثناء الحديث وتغيرات الوجه مثل عدم تحرك جزء من الوجه، وحدوث تنمل في اليد أو الوجه.

وأكد استشاري المخ والأعصاب أنه من المهم جدا التدخل والعلاج في اللحظات الأولى، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن ضغوطات الحياة عامل مهم في السكتة الدماغية.

وأوضح أن 60% من السكتات الدماغية تحدث لمرضى أقل من 70 سنة و16% منها تبدأ من سن 15 إلى قبل الخمسين عاما.