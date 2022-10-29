حادث التدافع في #سيول.. عشرات القتلى والمصابين بـ #كوريا_الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن إصابة 100 شخص في حادث تدافع بالعاصمة سول وترجيحات بمقتل العشرات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولون بكوريا الجنوبية، إن حوالي 50 شخصًا أصيبوا بسكتة قلبية، ويُخشى أن يموت عدد منهم بعد أن سحقهم حشد كبير دفع قدمًا خلال احتفالات عيد الهالوين في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

قالت خدمات الطوارئ إن التدافع الذي وقع السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص. كما يُخشى مقتل عدد غير محدد من الأشخاص.

أفادت وكالة يونهاب بأن خدمات الطوارئ تلقت أكثر من 80 مكالمة من أشخاص في منطقة إتايوان قالوا إنهم يعانون من صعوبة في التنفس.

حادث التدافع في سيول

وقال تشوي تشون سيك ، المسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية ، إن من المعتقد أن التدافع وقع عندما اندفع حشد إلى الأمام في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون. تعد المنطقة مكانًا رئيسيًا للحفلات في سيول.

ذهب أكثر من 400 من عمال الطوارئ من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة للمساعدة في علاج المصابين. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء والمشاة وهم يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي على أشخاص يرقدون في الشوارع.

وبدا أن الصور التي التقطت من مكان الحادث تظهر عدة جثث مغطاة بملاءات رغم عدم الإعلان عن حصيلة رسمية للقتلى. عادة ما ينتظر المسؤولون الكوريون الجنوبيون حتى إعلان الوفيات في المستشفى للإعلان عن عدد القتلى.