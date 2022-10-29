متخصصة توجه نصيحة غالية لأم العروس قبل زواج الفتاة

وجهت شروق مناع المهتمة بالعلاقات الاجتماعية، نصيحة غالية لأم العروس التي من المقرر أن تتزوج ابنتها قريبًا.

وقالت شروق مناع خلال وجودها في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية موجه نصيحة لأم العروس: “افرحي ببنتك أكثر من الاهتمام بالناس وما يقولون.. وادعي لها أن يسخر لها زوجها وتخاف الله فيه ويخاف الله فيه”.

وأضاف أنها ترى أن المهر 50 ألف ريال يلبي كل احتياجات العروس، مشيرة إلى أن زواج الشاب وهو مديون يساهم في ظهور المشاكل بعد الزواج.

وتابعت أن متطلبات ومستجدات الحياة العصرية ساهمت في زيادة تكاليف الزواج، خاصة أن فكر المرأة تجاه الزاوج اختلف عن زمان .

وأكدت شروق مناع المهتمة بالعلاقات الاجتماعية أن السوشيال ميديا من أسباب ظهور المقارنات في تكاليف الزواج، وصار التقليد فارتفعت التكاليف.