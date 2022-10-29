طبيب يفجر مفاجأة: هل الجوال خطر على #القلب ؟

كشف الدكتور هيثم العنزي، رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس بمدينة الرياض وأستاذ في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن حقيقة تأثير الجوال والأجهزة الإلكترونية على صحة القلب.

وقال العنزي خلال مقابلة اليوم في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن الجوال لا يؤثر على القلب حتى لو وضع بالقرب منه.

وأشار الأستاذ في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، إلى أنه لا يوجد تعارض بين موجات القلب وموجات الجوال ومعظم الأجهزة الإلكترونية لا تؤثر على القلب، مؤكدا أن جميع الأجهزة الإلكترونية آمنة على القلب.

وأضاف هيثم العنزي أن التدخين والسمنة يعدان أكبر أعداء القلب، محذرا ممارسى الرياضة من تناول المكملات أو الهرمونات بدون إشراف طبي.