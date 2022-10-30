طقس الأحد.. “#الأرصاد”: سُحب رعدية مُمطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة, وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

تكون الضباب

في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.