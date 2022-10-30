خلال 24 ساعة فقط.. #كوريا الجنوبية تُسجل قرابة الـ35 ألف إصابة جديدة بـ”#كورونا”

كشفت كوريا الجنوبية عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي اقتربت من تسجيل 35 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت كوريا الجنوبية 34 ألفا و511 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و538 ألفا و799 .

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إلى, أنها سجلت أيضا 27 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و158.

كورونا حول العالم

على جانب آخر، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 629.7 مليونا، حيث بلغت حصيلة إصابات كورونا العالمية نحو 629 مليونا و740 ألفا و541 إصابة، بحسب ما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبلغ إجمالي الوفيات كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و587 ألفا و818 وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

الدول الأكثر وفيات جراء فيروس كورونا

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و70 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و962 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 529 ألفا و8 وفيات.