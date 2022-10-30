انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة .. وعيار 24 يسجل 198 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 173.54 ريال، 46.28 دولار، وعيار 18 وصل إلى 148.75 ريال، 39.67 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.33 ريال، 52.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 181.80 ريال، 48.48 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

سجل سعر أونصة الذهب للبيع = 6225.00 ريال سعودي، بما يُعادل 1660 دولاراً.

وسجل سعر أونصة الذهب شراء = 6228.75 ريال سعودي بما يُعادل 1661 دولاراً.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) نحو 1681.17 ريال سعودي، بما يُعادل 448.31 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب (عيار 22) نحو 1761.22 ريال سعودي، بما يُعادل 469.66 دولار.

ووصل سعر الجنيه الذهب (عيار 24) نحو 1921.33 ريال سعودي، بما يُعادل 512.36 دولار.