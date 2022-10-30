الحادث الأكثر دموية في تاريخها.. ارتفاع ضحايا التدافع في #كوريا_الجنوبية لـ151 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا التدافع الذي شهدته كوريا الجنوبية أمس السبت.

وبحسب آخر حصيلة لقي 151 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في تدافع مميت في منطقة إيتايوان بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، والتي تجمعت بها حشود ضخمة في منطقة الترفيه في وقت متأخر من ليلة أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن واقعة التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية حدثت الليلة الماضية في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، بعد أن زار عشرات الآلاف من الناس المنطقة للاحتفال.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في يونجسان، التي تقع فيها إتايوان، إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم ، قتل ما إجماليه 151 شخصا، من بينهم 19 أجنبيا، وأصيب 82 آخرون، من بينهم 19 في حالة خطيرة.