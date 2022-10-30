تراجع ارباح ” #مجموعة_تداول” بـ22.6 خلال الربع الثالث من 2022

تراجعت ارباح "مجموعة تداول" بـ22.6 خلال الربع الثالث من 2022، لتحقق أكثر من 8.9 مليار ريال صافي ربح بعد الزكاة

وأرجعت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، سبب الانخفاض إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنحو 2.1% على أساس سنوي لتسجل 2.57 مليار ريال، مقارنةً بـ 2.62 مليار في الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.

وأوضحت"مجموعة تداول" أنها حققت صافي ربح بعد الزكاة يبلغ أكثر من 3.67 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23% مقارنةً بـ 4.77 مليار ريال حققتها في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت سبب هذا الانخفاض إلى تراجغ الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.5%، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.7%، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك.