4 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، أن 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز في انفوجرافيك عبر تويتر ، أن تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وجازان أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والخرج والأحساء 35 درجة مئوية، أما الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع وحفر الباطن بلغت درجة الحرارة بهم 34 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة ورياح

وتوقع المركز ، أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة, وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف, في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: