الغذاء_والدواء تشدد على اتباع توصيات #جهاز_الليزر_المنزلي

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، اليوم الأحد ، على اتبع التوصيات الموجودة مع جهاز الليزر المنزلي لتضمن الاستخدام الآمن والسليم.

وأوضحت الغذاء والدواء عبر تويتر عدد من التوصيات حول أجهزة الليزر المنزلية "أجهزة طبية للاستخدام الشخصي ، تستخدم تقنية النبضات الضوئية المكثفة (lpl) لعرض إزالة الشعر.

واكدت على ضرورة أن يكون الجهاز مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء وللتأكد يمكنكم التحقق من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو عبر التواصل من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19999.

وشددت على ضرورة اتباع توصيات المصنع المذكور في دليل المستخدم أثناء وبعد الاستخدام

وأكدت على ضرورة عدم تعرض العين للأشعة الصادرة من الجهاز.

وأوضحت أن الجهاز لا يناسب جميع أنواع البشرة.

وأشارت إلى أنه يمكنك التبليغ عن الادعاءات الخاطئة والأجهزة غير المرخصة والأعراض الجانبية عبر التواصل مع الرقم الموحد.