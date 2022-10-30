كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 630 مليونا

أظهرت بيانات حديثه ، اليوم الأحد ، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتتجاوز 630 مليونا.

إصابات كورونا العالمية.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم إلى 630 مليونا و79 ألفًا و498 إصابة.

وفيات كورونا العالمية

وكشفت أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و588 ألفا و798 وفاة.

الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

الدول الأكثر وفيات بفيروس كورونا

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و70 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 687 ألفا و962 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 529 ألفا و8 وفيات.