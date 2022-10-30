المملكة تدين هجوما إرهابيا استهدف وزارة التعليم الصومالية.. وتجدد رفضها للعنف والتطرف

أدانت المملكة، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا استهدف وزارة التعليم الصومالية، وأسفر عن ضحايا ومصابين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية الصومال الشقيقة أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها.

وطالبت المملكة، المجتمع الدولي، بالتكاتف لاجتثاث الإرهاب من جذوره، مجددة رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما عبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعفب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.