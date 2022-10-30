68 وظيفة لخريجي “تقنية بلجرشي” ضمن #ملتقى_التوظيف

تنظّم الكلية التقنية بمحافظة بلجرشي، "ملتقى التوظيف" بالشراكة مع صندوق الموارد البشرية بالمنطقة، ويهدف إلى توفير 68 وظيفة لخريجي وخريجات الكلية من كافة التخصصات.

ويحقق الملتقى مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من كافة قطاعات الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.