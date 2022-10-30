المدعي العام الإسباني يبرئ نيمار من تهمة فساد سانتوس

برأ المدعي العام الإسباني النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس جيرمان الفرنسي، من تهمة الفساد المتعلقة بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة الإسباني.

واتهم نيمار نيمار دا سيلفا ورئيس برشلونة الأسبق ساندرو روسيل ونائبه جوسيب ماريا بارتوميو فى قضية الفساد أثناء الانتقال من سانتوس البرازيلي إلى البارسا فى 2013.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المدعي العام الإسباني سحب كل الاتهامات الموجهة إلي النجم البرازيلي نيمار وإدارى برشلونة السابقين، فى قضية الفساد الشهيرة والمتعلقة بصفقة انتقاله إلى البلوجرانا من سانتوس البرازيلي عام 2013.

وأضافت الصحيفة، أن القضاء الإسباني أقر بعدم وجود دليل على الفساد ضد النجم البرازيلي نيمار فى صفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة، وأن كل شيء نوقش فى الجلسات مجرد افتراضات.