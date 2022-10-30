شركة ملابس الاتحاد تطالب بتعويض 8 ملايين ريال.

كشفت تقارير صحفية أن شركة الملابس الرياضية التى ترعى نادي الاتحاد، قررت تصعيد قضيتها مع النادى بعد إلغاء الأخير العقد الموقع بين الطرفين.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن الشركة وقعت فى يونيو 2021 مع الفريق، وأشارت إلى أن الاتحاد خالف شروط العقد من خلال 212 مخالفة منذ بدايته بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن الشركة ستلاحق النادى بالأنظمة والقوانين، مع المطالبة بدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى تعويضات تصل فى مجملها إلى خمسة ملايين ريال.

وأكدت الصحيفة أن الشركة ستصدر بيانًا تكشف فيه كافة المخالفات التى صدرت من قِبل إدارة أنمار الحائلي، وكذلك الأسباب التى أدَّت إلى اتخاذ هذه الخطوة من طرف واحد.