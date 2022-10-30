مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11632 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 77.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11632.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ووقت اللياقة، وسلامة، والدوائية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الصقر للتأمين، ودار الأركان، وجاكو، والأهلي، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92% و9.11%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والأهلي، وبترو رابغ، والإنماء، ووقت اللياقة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأكان، والأهلي، والراجحي، ووقت اللياقة، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 242.75 نقطة ليقفل عند مستوى 19606.84 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 13.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 1331 صفقة.