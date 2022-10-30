المواصفات_السعودية تعلق على تصريحات عدم وجود زيوت للسيارات تستخدم لمسافة 10 آلاف كيلومتر #عاجل

أكدت هيئة المواصفات السعودية، اليوم الأحد، عدم دقة التصريحات التليفزيونية المتداولة مؤخرا بعدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام لـ (10) آلاف كيلو متر.

‏وقالت الهيئة، في بيان، إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ألزمت المصنعين بوضع البيانات الإيضاحية التي تساعد المستهلك على معرفة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات، ومن بينها: زيوت محركات السيارات.

‏وأشارت المواصفات السعودية إلى أن معظم الشركات المصنعة لمحركات السيارات تقوم بإجراء اختبارات أداء عديدة على أنواع وفئات الزيوت المختلفة وبالتالي توصي بتغيير الزيوت المعدنية في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة (3000 كم - 5000 كم) أو فترة زمنية 3 أشهر أو أيهما أقرب.

واستطردت: أما الزيوت التصنيعية فقد أوصت معظم الشركات الصانعة بتغييرها في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة (10000كم - 12000 كم) أو فترة زمنية 6 أشهر أو أيهما أقرب.

‏وأكدت المواصفات السعودية، في ختام بيانها، على ضرورة الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة والمرتبطة بفترات تغيير الزيوت مثل: تصميم المحرك، وأسلوب القيادة، والظروف التشغيلية، والظروف البيئية المحيطة، ونوعية الزيت المستخدم، وأداء المحرك، ونوعية الوقود المستخدم، ونوعية فلتر الزيت المستخدم، مع ضرورة متابعة نظام مراقبة صلاحية زيت المحرك (مؤشر صلاحية الزيت).