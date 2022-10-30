5 فرص تعدينية جديدة لاستخراج النحاس والفضة والرصاص

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن طرح الوزارة لخمس فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني، أستراليا من 2 حتى 4 نوفمبر 2022.



وأوضح الخريف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معدنَيْ النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترًا مربعًا ويشمل رواسب خام الزنك والفضة.

موقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا كبيرًا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

إضافة لموقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرًا موقع جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد عن 121 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.