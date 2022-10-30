مساعد وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة مكتب التربية العربية لدول الخليج للهاكاثون في الذكاء الاصطناعي

تم خلال اللقاء تدشين منصة المرصد الخليجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام

نيابةً عن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان رعى الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مساعد وزير التعليم الاحتفال الذي أقامه مكتب التربية العربي لدول الخليج لتدشين منصة المرصد الخليجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام وتكريم الطلبة المشاركين والفائزين في مسابقة الهاكثون في الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة وزير التعليم التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد آل فهيد رفع الشكر والتقدير لمقامِ خادمِ الحرمين الشريفين و سمو ولي عهدِه الأمين على دعمهم المستمرِ لكلِّ ما يخدمُ الميدانَ التربوي والتعليمي.

وقال إن المرصدِ الخليجي للذكاءِ الاصطناعي يمثلُ جهدًا مقدرًا قام به مكتبُ التربيةِ العربيِ لدولِ الخليج ، ضمنَ سعيه لتطويرِ العمليةِ التعليميةِ وتحسينِ مخرجاتها في الدول الأعضاء بالمكتب.مؤكداً على أنّ وثيقةَ هذا البرنامجِ ستكونُ مصدرًا توعويًا مناسبًا ومفيدًا لمتخذي القرارِ في وزاراتِ التعليمِ في الدولِ الأعضاء ، ومنسوبي قطاعِ التعليمِ والطلابِ في تلك الدولِ.

وفي كلمته وجه المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يجده المكتب من دعمٍ سخي ورعايةٍ مستمرةٍ ؛أسهمت في تعزيز جهوده لتحقيق أهدافه ورسالته التربوية.

وقال "إن برنامجَ المرصدِ الخليجي للذكاءِ الاصطناعي يسعى من خلالِ تطبيقاتِه المتنوعة إلى تحفيزِ الطلابِ في الدولِ الأعضاءِ على استخدامِ مهاراتِ الذكاءِ الاصطناعي لطرحِ وبناءِ حلولٍ في مجالي التعليمِ والتعلّم ، و قد مرّ بناءُ هذا البرنامجِ وتصميمُه بمراحلَ متأنيةٍ من الإعدادِ مما أسهمَ في نجاحِه وتحقيقَ أهدافه.

واختتم الحفل بإعلان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وتكريم ٣٠ طالباً وطالبةً شاركوا في هذه المسابقة.

وهنأ الجميع الفائزين والمشاركين في هذه المنافسة متمنين أن تكون حافزاً للمزيد من التميز والإبداع في مختلف العلوم والمعارف.