كيف تمنع مضاعفات #الإنفلونزا_الموسمية ؟

كشف الدكتور على الشهري، استشاري الأمراض المعدية، عن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية وهل تؤدي إلى الوفاة أم لا.

وقال الشهري في مداخلة تلفزيونية اليوم الأحد، إن الإنفلونزا الموسمية لا تؤدي إلى الزكام، مثل ما هو شائع، مشيرا إلى أن الإنفلونزا الموسمية يسببها فيروس ثلاث أنواع من الفيروسات وهي A وB وC، لكن فيروس “C” مستبعد وضعيف ونادر الحدوث".

الإنفلونزا الموسمية

وأضاف استشاري الأمراض المعدية، أن الإنفلونزا الموسمية تبدأ في الانتشار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وتزيد خلال الفترة من ديسمبر حتى فبراير وتبدأ في الانخفاض في أبريل حتى مايو.

وأشار الشهري إلى فيروس الإنفلونزا قد يصيب الجهاز التنفسي العلوي وفي بعض الأحيان يصل إلى الجهاز التنفسي السفلي ومنها “الرئتين” ويؤدي إلى حدوث التهاب شديد في الرئتين ويستلتزم الدخول إلى غرفة العناية المركزة أو من الممكن تؤدي إلى الوفاة.

وأكد أن هناك ما يساعد على عدم حدوث العدوى أو تخفيف الأعراض وهو لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر منذ سنوات عديدة، ويمنع الأعراض الشديدة للإنفلونزا، مشيرا إلى أن الحصول على اللقاح يمنع العدوي بمعدل 40 إلى 50%.