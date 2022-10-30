كم عدد أيام إجازة المرأة المتوفى زوجها في القانون؟

كشف نواف العايد المتخصص في أنظمة العمل، عن حقوق المرأة العاملة وفق القانون في المملكة، موضحا عدد أيام الإجازة للمرأة التي توفي زوجها.

وقال نواف العايد خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن المرأة العاملة تمنح إجازة أربعة أشهر و10 أيام عند وفاة زوجها، و5 أيام عند وفاة أي من أقاربها “سواء الابن وما دنى، أو الأب وما علا”.

وأضاف المتخصص في أنظمة العمل، أن إجازة الإجهاض التي تحصل عليها المرأة يعتبرها القانون إجازة مرضية، مشيرا إلى أن صاحب العمل مُلزم بتوفير الرعاية الصحية للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة، ولا يجوز تكليفها بعمل أثناء فترة إجازة الحمل والولادة.

وأشار نواف العايد إلى أن المرأة المرضعة لها ساعة ارضاع طفلها بخلاف ساعة الراحة العادية.