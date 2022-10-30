مختص يحذر من خطر منصات التواصل على #الهوية_الوطنية

حذر الدكتور تركي بن عبيد، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، من خطر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها أصبحت تمثل خطراً على مفهوم الهوية الوطنية.

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ملفتة وتشكل خطر جسيم على المجتمع، ويجب التحصين النفسي والأسري والحفاط على وسائل تعزيز الحوار بين الأبناء والأبناء للتصدي للأخطارها.

وقال عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية خلال مقابلة تلفزيونية اليوم، إن الهوية الوطنية لدى المواطنين في المملكة معززة، مشيرا إلى أن الاندماج مع الثقافات الأخرى يكون في إطار تعاليم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.

وحذر تركي بن عبيد من بعض المعاهد الخارجية، قائلا: “هناك معاهد خارجية تعمل على استقطاب الفئات العمرية من 6 سنوات حتى 15 سنة للتأثير على مفاهيم الهوية الوطنية والدين والعادات والتقاليد”.