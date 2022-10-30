البنك المركزي السعودي يحذر المواطنين من «رسالة إيقاف الحساب» #عاجل

وجه البنك المركزي السعودي، رسالة تحذيرية جديدة إلى المواطنين في المملكة بشأن رسائل تحديث البيانات أو إيقاف الحساب.

وقال البنك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية، وتواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط”.

وطالب البنك المواطنين بالتفكير مرتين قبل التفاعل مع الرسائل، والتواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.

وانتشرت في الفترة الأخيرة في عدد من دول العالم رسائل التصيد الإلكتروني التي تنصب على العملاء وتستولى على أموالهم.