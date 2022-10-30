هل تناول الفواكه في غير موسمها مُضر بالصحة؟

أكد أخصائي التغذية إبراهيم العريفي، أن تناول الفاكهة في غير الموسم الخاص بها غير مفيد لجسم الإنسان.

وقال إبراهيم العريفي خلال مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الأحد، إن الفاكهة أصبحت الآن موجودة طوال الوقت، لكن يفضل تناول كل في فاكهة في موسمها.

وأضاف أن تناول الفاكهة في غير موسمها غير مفيد للجسم، فمثلا البرتقال مفيد في فصل الشتاء عكس موسم الصيف لأنه يعالج بعض الأمراض مثل البرد.

وتابع أخصائي التغذية إبراهيم العريفي: “القيمة الغذائية لا تختلف بين الغذاء العضوي وغير العضوي”.

وأكد إبراهيم العريفي، أن بعض المبيدات الحشرية التي تستخدم في زراعة الخضروات والفواكه تسبب مرض السرطان.