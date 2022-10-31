إزالة 30 مبسط عشوائي ومصادرة 55 منقل في #مكة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية أمس حملة ميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاقها الإشرافي، حيث قامت الفِرق الرقابية بتكثيف جولاتها على مواقع متفرقه لأماكن غسيل السيارات العشوائي والمخالف بالشوارع والطرقات العامة حيث تم مصادرة عدد ( 93) من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل وغيرها .

وفي ذات السياق تمكن مراقبو بلدية العزيزية خلال جولاتهم الرقابية من إزالة عدد (30) مبسط عشوائي، ومصادرة عدد (55) منقل تستخدم لغرض اعداد وبيع الشاي وكذلك الشواء بطرق تفتقد لأدنى الإشتراطات البلدية ومشوهة للمظهر العام يؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية، وذلك ضمن النطاق الإشرافي لها .

من جهة أخرى ضبطت بلدية العمرة الفرعية معمل جبس مخالف لممارسة النشاط ويعمل بدون تراخيص نظامية داخل حوش شعبي في بير الغنم وتم إغلاق الموقع فوراً و إستكمال كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين .

كما تمكنت بلدية الحديبية الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مركبة تفتقر لأدنى الإشتراطات ووسائل سلامة نقل الغذاء، واسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف المواد المنقولة بما يقدر (140) كيلو من أنواع الحلويات المعدة لتداولها بالمحلات ، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهده على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد “940” أو من خلال مواقع التواصل الرسمية .