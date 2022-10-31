إحصائية : 55 % من السعوديين لا يدخرون الأموال #عاجل  

كشفت إحصائية أجراها مجلس شؤون الاسرة عن نسبة الادخار بين الأسر السعودية.

وأوضح المجلس في "إنفوجراف" نشره على حسابه بموقع" تويتر" أن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال، مبيناً أن نتائج الدراسة التي أجريت حول الأسباب التي تدفع السعوديين للادخار كشفت أن 58% يدخرون للأمور الطارئة، 34% للزواج 26% لتأمين مسكن، و17% للاستثمار وتنمية الأصول المالية، 0.6% للسفر.

وأشار إلى أنه من فوائد الادخار، أنه يعطي القدرة على استقلالية اتخاذ القرار، والحصول على رافد مادي بعد التقاعد، بالإضافة إلى وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات، بخلاف تنمية الأصول المالية للأسرة عبر الاستثمارات.