تدشين مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية “#صدف”

دشنت هيئة الحكومة الرقمية، مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف"، الذي يستهدف تعزيز سبل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الحكومة الرقمية.

وخلال التدشين، بيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مركز "صدف "يستهدف تعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية، وتجنب ازدواجية المشاريع، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بنسبة 70%، وتحوّل نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72%.

وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تعزيز سبل التعاون والشراكة في عدد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة التحول الحكومي الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى توقيع اتفاقية بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لدمج منصة مشروعات مع منصة اعتماد؛ بهدف تحقيق التكامل وتوفير تجربة مميزة للمستفيدين.