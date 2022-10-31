ارتفاع #الصادرات_السلعية بنسبة 49% خلال أغسطس #عاجل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع الصادرات السلعية خلال شهر أغسطس 2022 مسجلة 133.7 مليار ريال، بنسبة 49.1% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 60.2%.

وأوضحت الوزارة أن الميزان التجاري حقق فائضًا في شهر أغسطس 2022 بنحو 72.7 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 20% لتبلغ نحو 61 مليار ريال.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية بنسبة 60.2% على أساس سنوي، وبلغت نسبة مساهمتها من إجمالي الصادرات نحو 74.4%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية "تشمل إعادة التصدير" ارتفاعًا بنسبة 16.6% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات المملكة بنسبة 20%، إذ سجلت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها نسبة 19.6%، من إجمالي الواردات، كما بلغت نسبة معدات النقل وأجزائها 11.1%.

واحتلت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، إذ وصلت صادرات المملكة للصين نحو 23.5 مليار ريال، بنسبة 17.6% من إجمالي الصادرات، فيما وصلت قيمة الواردات 13 مليار ريال بنسبة 21.4% من إجمالي الواردات.