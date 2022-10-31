الأربعاء.. 316 مشروعًا علميًا في “#إبداع_2023”

ينطلق بعد غدٍ الأربعاء، معرض منطقة الرياض للمشاريع العلمية المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، الذي تنظمه إدارة التعليم بمنطقة الرياض في مجمع القدس التعليمي (مكتب تعليم قرطبة) بمشاركة مشاريع 316 طالبًا وطالبة على مستوى المنطقة.

وقال مدير إدارة الموهوبين محمد العليق: إن المعرض يستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتنافس في عدة مجالات علمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، مشيراً إلى أن المسابقة تمر بعدة مراحل وصولاً للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.

من جهتها، بينت مديرة إدارة الموهوبات الخنساء العباد أن المشاريع العلمية المسجلة بلغت (316) مشروعًا للبنين والبنات، مشيرة إلى أن رفع المشاريع لازال مفتوحاً؛ للمشاركة من مدارس الرياض ومدارس (11) محافظة من المنطقة.

ويستقبل المعرض مشاريع الطلاب والطالبات العلمية يوم الثلاثاء، ليكون يوم الأربعاء هو يوم افتتاح المعرض وتحكيم المشاريع العلمية، فيما سيتم تخصيص يوم الخميس لزيارات المدارس لنشر ثقافة الأولمبياد الوطني والمشاريع العلمية، وتكريم الطلاب والطالبات المشاركين.