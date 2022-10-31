إغلاق 20 منشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص في الشرقية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 20 منشأة في منطقة التشاليح بغرب الدمام؛ وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية على منطقة التشاليح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية الواجب توفرها في المناطق الاستثمارية.

وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي استخدام الموقع لسكن العمالة، وتكدّس السيارات أمام المنشآت، والتعدّي على الأرصفة والطرقات العامة، وعدم وجود لوحة أو بيانات المستثمر ورقم العقد، ومخالفة النشاط.

ولفتت الانتباه إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة لضبط ورصد جميع المخالفات، مؤكدةً عدم تهاونها مع المخالفين، واستمرار الجولات الميدانية بهدف تصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة.

كما شددت على ضرورة التزام وتقيّد أصحاب المحال بالأنشطة المخصصة لهم والمسموح بمزاولتها، تفادياً للوقوع في المخالفة والجزاءات والغرامات البلدية.