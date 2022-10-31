استئصال #ورم_سرطاني وزنه 7 كجم من صدر مقيم بـ “#تخصصي_تبوك”

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، عملية جراحية ناجحة في الصدر لاستئصال ورم سرطاني يصل وزنه إلى 7.2 كجم، لمقيم يبلغ من العمر 33 عامًا، في عملية استغرقت حوالي 5 ساعات, تم خلالها استئصال الورم بالكامل بنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أجرى قرابة 2596 عملية جراحية في مختلف التخصصات خلال الـ 9 أشهر الماضية.