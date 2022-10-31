“#تويتر”: 20 دولارا شهريا قيمة التوثيق.. وتسريح ربع الموظفين

قالت مجلة "فيرج" الأمريكية: إن إيلون ماسك، المالك الجديدة لمنصة "تويتر، حدد موعدًا نهائيًا لتطبيق التغييرات الجديدة في خدمة اشتراك "تويتر بلو"، ومنح إشارة التوثيق مقابل 19.99 شهريًا، وهو 7 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن العلامة الزرقاء ستقترن بالاشتراك الشهري في "تويتر بلو" مقابل 19.99 دولارًا في الشهر، وأن حاملو العلامة الزرقاء على "تويتر" سيفقدونها خلال 90 يومًا في حال لم يشتركوا في خدمة خاصة بحملها مقابل 20 دولارًا شهريًا.

من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن شركة تويتر، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.

وبحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين.

ونفى ماسك تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تسريح عاملين في تويتر قبل الأول من نوفمبر.