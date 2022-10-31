ما حكم الشرع في تحديد نوع جنس الجنين قبل #الحقن_المجهري؟

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، عن الحكم الشرعي لتحديد نوع جنس الجنين من قبل الوالدين قبل إجراء عملية الحقن المجهري.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في فتوى له إن تحديد نوع الجنس من قبل الوالدين بعملية الحقن المجهري جائز ولا حرج فيه.

وأضاف الشيخ عبدالله المطلق: "تحديد جنس الجنين للحاجة يجوز وهو نعمة من نعم الله لأن بعض الناس عندهم أولاد وهناك نساء لديهم بنات وتريد أن يكون لها ولدا".

وتابع: "هذه حاجة الناس اللي عنده ذكور يطلب إناث واللي عنده إناث يطلب ذكور لذلك فإن تحديد جنس الجنين أمر مباح".